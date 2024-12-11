Beşiktaş'ta arıza yapan İETT Özel Halk otobüsü arıza nedeniyle geri geri kaymaya başladı. Şoförün aracı kendi imkanlarıyla durdurmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, hızlanan otobüs seyir halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanan İETT Özel Halk Otobüsü geriye doğru kaymaya başladı.

Şoförün el frenini çekmeden otobüsten inerek kendi imkanlarıyla durdurmaya çalıştığı o anlar trafikteki bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik içerisinde geri doğru giden İETT Özel Halk otobüsü daha sonra bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadığı, araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

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