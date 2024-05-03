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İETT otobüsünden inerken motosikletin çarptığı yolcu ağır yaralandı

Pendik'te, İETT otobüsünden indiği esnada motosikletin çarptığı A.İ, ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 07:21 - Güncelleme:
İETT otobüsünden inerken motosikletin çarptığı yolcu ağır yaralandı
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünün durağa yanaşıp yolcu indirdiği esnada, sağından geçmeye çalışan motosiklet, otobüsten inen A.İ.' ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.İ. ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.İ.'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcu A.İ.'nin İETT otobüsünden yola bir kaç adım attıktan sonra motosikletin çarpmasıyla savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

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