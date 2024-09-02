Pendik'te Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki İETT otobüsü önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, ardından 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, binanın, otobüsün çarptığı kısımdaki kolonu hasar gördü. Elektrik, su ve doğal gazı kesilen bina tedbiren boşaltıldı. İETT otobüsünün vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından, bina iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkımın üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen, yaşadıkları mağduriyetin giderilmediğini iddia eden bina sakinleri yıkılan binanın önünde bir araya geldi. Bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle İBB'ye tepki gösterdi.

Eylem yapanlar adına açıklama yapan Mediha Çatak, "İBB'ye bağlı İETT otobüsü evimize çarptı. Daha sonra evimizi, 'Yenisini yapacağız.' diyerek yıktılar. Evimiz yapılmadı. İki çocuğumuzla otele attılar, hiçbir imkan sağlamadılar. Bizi oraya bırakıp gittiler. İhtiyaçlarımızı gidermediler." diye konuştu.

Bu konuda yardım beklediklerini dile getiren Çatak, "İBB'nin yapamadığını Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmasını bekliyoruz. Çocuklarımızla mağdur kaldık. Kentsel dönüşüme soktukları için bizden para istiyorlar. Bu yol açılmayacak. Biz, yetkileri buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU İBB İÇİN BİR UTANÇ"

İETT otobüsünün hasar verdiği dükkanda berberlik yapan esnaf Tufan Mutlu, çalışmaların bir gündür tamamlanmamasına tepki göstermiş ve, "Bu İBB için bir utanç. Bir tane İETT'yi 24 saat geçti kaldıramıyorlar. Burada bize maval anlatıyorlar, başka bir şey yok" demişti.