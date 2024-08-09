İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı apartman yıkılacak!
Güncel

İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı apartman yıkılacak!

Pendik'te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü çekilerek binanın yıkım işlemleri için çalışmalar başlatıldı.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 09:10 - Güncelleme:
İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı apartman yıkılacak!
ABONE OL

İstanbul'un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti. 54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi. Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.