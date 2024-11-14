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İETT otobüsünün hayattan kopardığı çocuk toprağa verildi

Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
İETT otobüsünün hayattan kopardığı çocuk toprağa verildi
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Mevlana Mahallesi'nde dün, annesiyle yolun karşısına geçtikleri sırada İETT otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki N.S. için, ikindi vakti Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende N.S'nin aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Çocuğun cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün akşam Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S'ye çarpmıştı.

Anne kazada yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

  • 3 yaş çocuk cenaze
  • İETT otobüs kazası
  • Sancaktepe cenaze

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