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İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı

Bahçelievler'de bir kadın seyir halindeki İETT otobüsünün önüne geçerek İETT şoförü ile dakikalarca tartıştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca İETT otobüsün önünü kesen kadın, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:10
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Olay geçtiğimiz Cumartesi günü İzzettin Çalışlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir otobüsün önü bir kadın tarafından kesildi. İETT otobüsünün önünde dikilen kadın, dakikalarca şoförle tartıştı. Cadde üzerinde bağırıp çağıran kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kadının İETT aracını durdurmasından dolayı cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu.

"3-5 DAKİKA BOYUNCA BAĞIRDI"

Cadde üzerinde esnaf olan Murat Kurumlu, "Trafikte bir kadın otobüsün önünü kesmişti, seslere çıktık otobüsün önünde durmuş bağırıyordu falan. 3-5 dakika boyunca bağırdı ardından hiçbir şey olmamış gibi dağılıp gittiler. Trafiği de kilitlediler, burada zaten hep trafik oluyor, onun hengamesi oldu. Kadın bağırıyordu, şoför cevap falan vermedi. Neyden kaynaklandığını bilmiyoruz ben de bağrışmalara çıktım. Sebebini bilmiyoruz." dedi.

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