İstanbullunun bitmek bilmeyen ulaşım sorunlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bozulan metrobüsler, kaza yapan otobüsler, arıza yapan metrolar vatandaşı çileden çıkardı. Arızaların sebebinin ise ikinci el yedek parçalar olduğu ortaya çıktı.

İŞÇİYİ TEHDİT ETTİLER

4 yıl boyunca Sarıgazi İETT garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını belirten Demirel, kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği vurguladı. Cihan Demirel, "Resmi araçlarda yapılan usulsüzlükleri, bilinçli olarak verilen zararları tespit ettim. Yargıya, valilik ve CİMER'e, fotoğraflı belgeli şikayette bulundum. Şikayetler üzerine 'sadece işinden olmazsın, patronun uyarısı sert olur' şeklinde tehditlerde bulundular" dedi. Otobüslere takılan parçaların hepsinin tamirli parça olduğunu belirten Demirel, kazaların tamir edilen parçaların takılması, İETT amirlerinin buna müdahale etmemesi" diye konuştu. Otobüslerin motor numarasıyla, ruhsattaki motor numaralarının uyuşmadığını ifade eden Demirel, "Muayene istasyonundaki personel 'motor numarası okunmadı, görünmedi' diyor. Bunları muayeneden usulsüz şekilde geçiriyorlar" diye konuştu.

YANMIŞ BALATA

"Çıkma yanmış balatalar, tamirli kaynaklı salıncak kolu burçları, çıkma turbo parçalarının fotoğraflarını paylaşan Demirel şunları söyledi, "Tazminatsız şekilde işten çıkarıldım. Sosyal medyada paylaşımımı görünce İETT Genel Müdürlüğü, müdürlere 'Bu personelle anlaşın, uzlaşın' şeklinde talimat veriyor. Bu artık kamu davasına dönüyor. Sen kasıtlı olarak devletin malına zarar veremezsin." Demirel, personele büyük baskı yapıldığını, haklarının ihlal edildiğini de iddia etti.

ARIZA SAYISI %56 ARTTI

İBB Denetim Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan 2022 Yılı Denetim Raporu'nda İETT otobüslerin arıza sayısının bir önceki yıla göre yüzde 56,77 arttığı belirtildi.

BİR AYDA 4 KAZA

15 Aralık: Beyoğlu'nda Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Cuma, hayatını kaybederken şoför ise gözaltına alındı.

16 Aralık: Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen Lütfiye Koyunoğlu (38) İETT otobüsünün altında kalıp hayatını kaybetti. Şoför gözaltına alındı.

17 Aralık: Başakşehir'de kaldırımda yürüyen iki kişiye otobüs çarptı. Yaralılardan Ömer Ersin hayatını kaybetti, Ali Tiyek tedavi altına alındı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

22 Aralık: Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı.

İETT otobüsüyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı

İstanbulluları şaşkına çeviren görüntü

İETT otobüsleri kaza yaptı