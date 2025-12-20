İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

İETT şoförü dehşeti kamerada... Bisikletliye çarpıp firar etti

Eyüpsultan Bulvarı'nda bir İETT şoförü, tartıştığı bisikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
İETT şoförü dehşeti kamerada... Bisikletliye çarpıp firar etti
Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartışma yaşadığı bisikletliye çarpıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.

Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması yer alıyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

