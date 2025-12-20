Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartışma yaşadığı bisikletliye çarpıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.
Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması yer alıyor.