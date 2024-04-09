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İETT şoförü yolcuya demir sopayla saldırdı

Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasına kavga çıktı. Şoförün yolcuya elindeki demir sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA9 Nisan 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
İETT şoförü yolcuya demir sopayla saldırdı
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Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti. İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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