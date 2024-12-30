İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2602
  • EURO
    36,7734
  • ALTIN
    2965.4
  • BIST100
    10034.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İETT şoförü yolcuya kafa tuttu

Sultanbeyli'de İETT şoförü ile yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
İETT şoförü yolcuya kafa tuttu
ABONE OL

Sultanbeyli'de İETT otobüsüne binen bir kadın yolcu iddiaya göre, ineceği durağı kaçırınca yüksek sesle şoföre kapıyı açması için seslendi.

Ancak, şoför durağı geçmiş olduğu gerekçesiyle kapıyı açmayı reddetti. Bunun üzerine kadın yolcu, "Gece vakti nerede ineceğim, kaç durak atladın, açsana kapıyı" diyerek bağırdı. Otobüs şoförü ise, "Bağırma, çocuk mu var karşında? Terbiyesizlik yapma" diyerek cevap verdi.

Yolcu şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.