Güncel

İETT terörü devam ediyor: 1 kişi öldü

Arnavutköy'de İETT otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ö.D. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

AA27 Ocak 2026 Salı 11:37 - Güncelleme:
İETT terörü devam ediyor: 1 kişi öldü
Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı şeride geçerek Ö.D'nin kullandığı 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken İETT otobüsünün kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ö.D'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

