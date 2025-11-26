İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

İETT trafiği tehlikeye attı: Yanlış yola girip geri geri manevra yaptı

Sultangazi'de bir İETT otobüsü şoförü, hatalı güzergaha girdiğinin farkına varınca geri geri manevra yaptı. Sürücünün tehlikeli manevrası tepki çekerken, o anlar kameraya yansıdı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 16:03
İETT trafiği tehlikeye attı: Yanlış yola girip geri geri manevra yaptı
ABONE OL

İddiaya göre olay, saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu yan yol girişinde meydana geldi. Yan yola giren İETT otobüsü sürücüsü, yanlışlıkla Sultangazi sapağına yöneldi. Sürücü, hatalı güzergaha girdiğini fark edince, trafiği riske atacak şekilde geri geri manevra yaparak yeniden TEM otoyoluna bağlanmaya çalıştı.

Bu sırada çevredeki araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve trafikte kısa süreli tedirginlik yaşandı. Otobüsün tehlikeli hareketi, olay anına tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anları kayıt altına alan vatandaş, "Yolu kaçıran otobüs geri geri gidiyor, trafiği tehlikeye sokuyor" diyerek tepki gösterdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise otobüsün geri manevra yaptığı ve bir süre sonra tekrar otoyola bağlandığı anlar görülüyor.

