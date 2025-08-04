İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen İETT'deki hesapsız kitapsız personel alımını mercek altına aldı. 8.864 çalışanı olan İETT'ye 2024'te tam 3.629 personel alındı. Çalışan sayısı şişirilen kurumun 2024'teki personel gideri 7 milyar 472 milyon lirayı buldu. Bu toplam gelirin %42,7'sine karşılık geliyor. Yeni otobüs alımları dahil birçok hizmeti erteleyen ve sürekli arızalarla gündeme gelen İETT'nin bu kadar personeli neden aldığı araştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında İETT'de gerçekleşen usulsüzlükler savcılık tarafından mercek altında. Son 4 yılda bakım onarım giderleri 7 kat artan ancak buna karşın hala otobüsleri arızalanan, seferleri iptal edilen ve vatandaşları saatlerce duraklara beklemeye mahkum eden İETT'nin milyarlarca liralık bütçesini nereye harcadığı merak konusu oldu.

2024'te 19 milyar 979 milyon TL gelir elde eden İETT, 30 milyar 602 milyon TL gider yaptı. İETT sorumsuz İBB yönetimini altında 10 milyar 623 milyon TL açık verirken, mali kaynak yetersizliği sebebiyle yeni otobüs alımı dahil daha öncelikli hizmetler ertelenmesine rağmen, kurumun içinde bulunduğu mali tabloya göre öncelikli olmayan konularda harcamalar yapıldığı, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edildiği ortaya çıktı. 2019 yılı sonu itibarıyla toplam 725 milyon 942 bin TL borcu bulunan İETT'nin toplam borcu, 2024 yılında ise 24 milyar 327 milyon TL'ye yükseldi.

PERSONEL GİDERİ YASAL SINIRI AŞTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Devasa borca ve mali yetersizliklere rağmen İETT Genel Müdürlüğü'nün 2024'te, önceki yıla oranla toplam yüzde 40,94 artışla 3 bin 629 kişiyi işe aldığı belirlendi. Böylelikle 2024'te İETT'de 609 memur, 1 sözleşmeli memur, 772 kadrolu işçi, 2 bin 957 hizmet alımı edildi. Personel sayısının bir önceki yıla nazaran neredeyse yarı oranında artırılan İETT'nin içinde bulunduğu mali durum dikkate alındığında gerçekleştirdiği anormal düzeydeki artış soruları beraberinde getirdi.

İETT'nin 2024 yılı toplam personel gideri toplam 7 milyar 472 milyon TL oldu. Bu miktar, kurumun toplam gelirinin yüzde 42,7'sine tekabül ediyor. Böylelikle İETT'nin 2024 yılında personel maliyetleri, ilgili kanunda belirtilen yasal sınırın da üzerine çıktı.

İETT'deki istihdamın anormal şekildeki artışı akıllara 'Yandaşlar işe alındı' iddialarını getirdi.

Personel giderlerinin artmasına rağmen İstanbul halkının sorunlarına bir türlü çözüm üretilemedi.

Reklam panolarıyla İstanbul'u soydular! "Gerçek sahibi Murat Ongun'dur"

Rüşvet parasıyla CHP yandaşlarını fonladı!

İhaleler üzerinden büyük vurgun