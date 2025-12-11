İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclisin gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Sultan Mehmet Çiçek, İETT Genel Müdürlüğü 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında konuştu.

İETT bütçesi ile gelir gider tablolarını aktaran Çiçek, Sayıştay raporunda yer alan bulgulara değindi.

Çiçek, raporda denetim görüşünün dayanağı olan 6 bulgu yer aldığını, diğer bulguların ise 62 adet olduğunu ifade etti.

Bazı bulgulardan örnekler veren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bulgu 28'de akaryakıt alımlarında ulusal akaryakıt katkısı kontrollerinin eksik yapılması yer alıyor. Bulgu 20'de bakım onarım ihalesindeki garantili parçaların takibinin yapılmaması yer alıyor. Bulgu 15'te idare araçlarında kullanılan yedek parçalar için etkin bir onay mekanizmasının kurulmaması yer alıyor. Kullanılan parçaların standartlara uygun olup olmadığına ilişkin herhangi bir inceleme ve tespit bulunmamaktadır. Bulgu 22'de yangın söndürme ve ikaz sistemlerinin kontrolünün gereği gibi yapılmaması yer alıyor."

Çiçek, "Sonuç olarak, bakım onarım yükümlüsü firmanın yangın söndürme ve ikaz sistemlerine ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getirmediğinin geçerli teknik inceleme raporları ile belgelendirilmesi ve araç muayeneleri esnasında sunulması, ayrıca yangın sebebiyle kullanılmaz duruma gelen araçların yüklenicilere gerçeğe uygun değeri üzerinden ödettirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"VERİLERE GÖRE GÜNDE ORTALAMA 38 DEFA TRAFİK KAZASI OLUYOR"

Çiçek, bulgu 44'te ise şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan otobüs arızaları ile trafik kazalarının önlenmesi amacıyla idare tarafından alınan tedbirlerin yetersiz kalmasına ilişkin ifadeler yer aldığını aktardı.

Toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan trafik kazaları ile otobüs arızalarına ilişkin alınan tedbirlerin yetersiz kalması nedeniyle, sık sık trafik kazalarının yaşandığı ve bunun sonucunda idarenin mali külfete katlandığının görüldüğünün tespit edildiğini dile getiren Çiçek, şöyle devam etti:

"Otobüsler ile 2024 yılı içerisinde 10 bin 541 defa üçüncü kişilere ait araçlara çarpma, 179 defa duraklarda bulunan yolculara veya yayalara çarpma, 1067 defa yoldan çıkma, 1242 defa peronlarda veya duraklarda birbirlerine çarpma ve diğer sebeplerle toplamda 13 bin 809 defa trafik kazasına karışıldığı, söz konusu kazalardan ötürü gerek araçların bakım ve tamir masrafları gerekse üçüncü kişilere ödenen tazminatlardan dolayı idare bütçesinden ciddi bir külfete katlanıldığı tespit edilmiştir. Verilere göre günde ortalama 38 defa trafik kazası oluyor." dedi.

Çiçek, raporda garantili parça, yedek parçalar, kaçak akaryakıt, yangın tertibatının alınmaması gibi önemli bulguların yer aldığını ifade ederek, bunun neticesinde büyük bir mali külfet ve toplu ulaşımın sekteye uğramasının ortaya çıktığını kaydetti.