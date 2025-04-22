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İETT'den brandalı kamufle! Yanan otobüsler çürümeye terk edildi

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT garajlarının adeta otobüs mezarlığına dönüştüğü görüldü. Yanan otobüsler havadan görüntülendi. İşte o anlar...

İHA22 Nisan 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
İETT'den brandalı kamufle! Yanan otobüsler çürümeye terk edildi
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Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan İETT otobüslerinin bakımlarının tam yapılmadığı iddia edilirken, araçlarda çoğu zaman yangın çıkıyor, bazen de kazalara karışıyor. Havadan çekilen görüntünde ise Halkalı İETT Garajı'nın otobüs mezarlığına dönüştüğü görülüyor.

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtülmeye çalışıldığı görüldü.

  • İETT garajı
  • otobüs mezarlığı
  • yanan otobüsler

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