Esenler-Avcılar seferini yapan İETT halk otobüsündeki yolcular, durak ve güzergâhı karıştıran şoförü şikâyet etti. Polis, 1.5 promil alkollü olduğunu belirledikleri şoförü gözaltına aldı.

Esenler Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan İETT'ye bağlı halk otobüsü şoförü, akşam saatlerinde durakları karıştırıp güzergahtan çıkınca yolcular durumdan şüphelendi. Şoförün yolculuk esnasında yer yer direksiyon hâkimiyetini de kaybetmesi üzerine bazı yolcular son durağa geldiklerinde İETT hareket amirliğine başvurdu. Durumun anlatılması üzerine yapılan ihbarla olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Avcılar'daki İETT son durak noktasına gelen polis ekipleri, özel halk otobüsü şoförü F.G.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınan F.G.'ye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, halk otobüsü de yediemine çekildi. Polisin İETT hareket amirliğinde işlem yaptığı anların sosyal medyada gündem hâline gelmesiyle kullanıcılar, 'Canımızı kimlere emanet ediyoruz' diyerek tepki gösterdi.

İLK VAKA DEĞİL

Alkollü İETT otobüsü şoförü, İETT için yeni bir durum değil. Kasım 2025'te Yenidoğan-Ayrılıkçeşmesi seferini yapan bir İETT otobüsü Kadıköy'de bariyerlere çarpmış ve kazada 2 yolcu yaralanmıştı. Yapılan kontrollerde otobüs şoförü Orhan S.'nin alkollü olduğu belirlenmişti.