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İfadesi ortaya çıktı! Zeydan Karalar'dan İmamoğlu taktiği

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun taktiğini izleyerek bazı soruları cevaplamadı.

Yeni Şafak8 Temmuz 2025 Salı 08:50 - Güncelleme:
İfadesi ortaya çıktı! Zeydan Karalar'dan İmamoğlu taktiği
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in sorgusu tamamlandı. Karalar 56, Tutdere 19, Şahin ise 28 sayfa ifade verdiği soruşturma kapsamında başkanlar suçlamaları reddetti.

DİKKAT ÇEKEN TAKTİK

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ifade tutanağına ulaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, 56 sayfalık ifadede Karalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taktiğini kullanarak, sorulara yanıt vermedi.

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde yaşanan yolsuzluklarla ilgili suçlamaları kabul etmeyen Karalar, ifade boyunca eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taktiğini uyguladı. Karalar kendisine yöneltilen sorulardan 7'sine, "Şahsıma sorulan bu soruya ifade sürecinin devamındaki bütün sorular sorulduktan ve bu suretle şahsıma yöneltilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım" yanıtı verdi.

4 MİLYONU AŞKIN TRANSFER İDDİASI

Barka Atık Yönetimi şirketinin ortaklarından Baki Nugay'ın İstanbul'da verdiği ifadenin sorulduğu Başkan Karalar, "Bu kişi ceza evinden çıkmak için bana iftira atıyor" dedi. Nugay ifadesinde, Seyhan Belediyesi'nin çöp toplama işini aldıklarını, o dönem Seyhan Belediye

Başkanı Zeydan Karalar ile bizzat görüştüğünü, Karalar'ın düzenli ödeme alabilmek için her ay belli miktarın üzerinde kendilerine ödeme yapılması gerektiği, bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmeleri gerektiğini anlattı. Teklifi kabul etmek zorunda kaldığını söyleyen Nugay, çalışanların hesabına aktarılan paraların çekilerek Tekin Sönmez'e verildiğini, Sönmez'in de Özcan Zenger'e ilettiğini anlattı. Nugay, yaklaşık 4 milyon 550 bin TL havale yapıldığını ifade etti.

PARALARI TESLİM ETTİM İTİRAFI

Öte yandan Tekin Sönmez de tanık sıfatıyla iddiaları doğrulayan beyanlarda bulundu. Birçok kez para taşıdığını belirten Sönmez, Barka şirketinin Seyhan Belediyesi'nden ihale aldığını, şirket sahibi Baki Nugay'ın, Zeydan Karalar ile görüştüğünü belirterek, "Hesaba yatan paraları Seyhan Belediye binasında Özcan Zenger'e teslim ettim. Bazı teslimatı İstanbul Koşuyolu'da yaptım" dedi. Başkan Karalar ise polis ifadesinde, Özcan Zenger isimli şahsın belediyenin kadrolu personeli olduğuna dikkat çekerek, kendisinden gayrimeşru bir talebi olmadığını anlattı. Soruşturma dosyasında HTS kayıtları, banka hareketleri ve tanık beyanları yer alsa da Karalar, suçlamaları siyasi nitelikte bulduğunu ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

Gerçek tanıkların evraklarıyla ortaya çıktı
  • Zeydan Karalar
  • gözaltı
  • ifade

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