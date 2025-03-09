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İfadesinde 'geçmişini' yalanlamıştı! İmamoğlu şimdi de üniversite bilgilerini değiştirdi

Sahte diploma soruşturmasında savcıya verdiği ifadede 'geçmişini' yalanlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sitesinde “Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü” ifadesini “Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü”ne çevirdi.

AKŞAM GAZETESİ9 Mart 2025 Pazar 08:34 - Güncelleme:
İfadesinde 'geçmişini' yalanlamıştı! İmamoğlu şimdi de üniversite bilgilerini değiştirdi
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'Sahte diploma' soruşturmasından savcıya ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sitesinde yer alan özgeçmişindeki eğitim bilgilerini değiştirdi.

İmamoğlu'nun resmi sitesinde 'Eğitim Hayatım' bölümünde daha önce, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü'ne aldırdım" kısmını "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne aldırdım" şeklinde değiştirdiği görüldü.

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