Avukat Göksu Çelebi'ye aşırı dozda kokain vererek entübe edilmesine neden olan kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından tutuklandı.

Talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, İçer'in kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılandığı dava dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Tele-dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın aklanmasını sağladığı iddia edilen şebeke lideri Hotto Yazılım A.Ş. sahibi Ozan Şıklaroğlu'na, haklarında yürütülen soruşturmayla ilgili gizli evrak sızdırdığı tespit edilen ICRYPEX CEO'su Göklalp İçer'in, dolandırıcılarla ortak Telegram grubu oluşturduğu da ortaya çıktı.

KARA PARANIN TÜMÜ ÇETEZ'DE TOPLANDI

Dolandırıcılık soruşturmasının gizliliğini ihlal eden ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in dolandırıcılık paralarının tümünü soğuk cüzdanda toplayan örgüt üyelerinden Fatih Çetez'in de arasında bulunduğu dolandırıcılık şebekesi üyelerine hususi Telegram grubu kurduklarını itiraf etti.

İFADESİNDE KABUL ETTİ

Sabah'ın haberine göre, İçer'in kurulan bu Telegram grubunda örgütün dolandırıcılıktan elde ettiği kripto paraları bu gruptan verilen talimatlar üzerine ICRYPEX borsasında aklandığını kabul ettiği görüldü.

Telefon dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürüten şebekenin ICRYPEX'te sadece 1 hesapta 154 milyon dolarlık aklama faaliyeti gerçekleştirdiği MASAK'ın tespitlerine yansıdı.

ŞEBEKE LİDERİ TALEP ETTİ GRUP KURDU

İçer ifadesinde söz konusu Telegram grubuyla ilgili, "Telegram üzerinden ayrı bir grup daha vardı. Bu grupta Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez, ben ve şirketteki birkaç çalışanım vardı. Bazen pozisyon sorduklarında buradan yazışmalar yapılıyordu" diyerek söz konusu grubunun kurulmasını dolandırıcılık şebekesinin lideri Ozan Şıklaroğlu'nun talebi üzerine kurduğunu itiraf etti.

Ozan Şıklaroğlu, Fatih Çetez ve Gökalp İçer'in Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz bir şekilde yargılamalarının devam ettiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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