İfadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Dede için adli kontrol tedbiri

Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye geldi.

Savcılıkta ifadesi alınan Dede, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hasbi Dede, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Dede, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun." ifadelerini kullandı.