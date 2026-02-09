İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5956
  • EURO
    51,7362
  • ALTIN
    7043.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İfadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Dede için adli kontrol tedbiri
Güncel

İfadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Dede için adli kontrol tedbiri

Giresun'da bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
İfadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Dede için adli kontrol tedbiri
ABONE OL

Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye geldi.

Savcılıkta ifadesi alınan Dede, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hasbi Dede, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Dede, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun." ifadelerini kullandı.

  • Görele
  • Hasbi Dede
  • ifade

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.