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İftiracı Sezgin Tanrıkulu'na tepkiler dinmiyor: Derhal vekilliği düşürülmeli

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftirasına sert tepki gösteren şehit ve gazi aileleri dernekleri başkanları, 'Gözbebeğimiz olan TSK'ya alçakça iftira atan bu sözde vekilin gerekli cezayı alıp, derhal vekilliği düşürülmelidir' açıklamasında bulundu.

IHA10 Eylül 2023 Pazar 09:28 - Güncelleme:
İftiracı Sezgin Tanrıkulu'na tepkiler dinmiyor: Derhal vekilliği düşürülmeli
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı ortak basın açıklamasında, bir TV programına katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "Türk Silahlı Kuvvetleri 15 köylüyü helikopterden attı" şeklinde iftiralarda bulunduğunu belirtip, sert tepki gösterdi.

"Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Cumhuriyeti devletini her mecrada aşağılamaya, halkı kin ve nefrete teşvik eden, terörist cenazelerine katılan, İHA, SİHA'lardan rahatsız olan, öldürülen teröristlere sahip çıkan, 40 yılda binlerce sivil-asker şehit vermiş olmamıza rağmen, PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve HDP-PKK'nın adeta basın sözcüğünü yapan sözde CHP'nin milletvekilidir. Sırtını YPG'ye dayayanlarla kol kola girenlerin, TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden ve hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan fezleke açılanın, Türkiye Cumhuriyeti devleti için güzel işler yapması beklenemez" diyen şehit ve gazi dernekleri başkanları, "Gözbebeğimiz olan TSK'ya alçakça iftira atan bu sözde vekilin gerekli cezayı alıp, derhal vekilliği düşürülmelidir. Bebek katili PKK terör örgütünün yardakçısı Sezgin Tanrıkulu yine haddini aşmış durumda. Diyarbakır halkına ve seçmeni başta olmak üzere 85 milyona ihanet eden sözde vekil, yıllardır devlet ve millete saygısızlık yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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