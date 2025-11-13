İSTANBUL 17°C / 8°C
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

İftiralarının hedefinde TOKİ var! Deprem konutlarıyla ilgili paylaşılan fotoğraflar asılsız çıktı

Bazı sosyal medya hesaplarında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının deprem bölgesinde yürüttüğü Fatih Sosyal Konut Projesi ile ilişkilendirilerek paylaşılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

13 Kasım 2025 Perşembe
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, TOKİ tarafından Fatih Sosyal Konut Projesi'nin tünel kalıp imalatlarının yaklaşık 1,5 yıl önce, Nisan 2024'te eksiksiz şekilde tamamlandığı, projenin kaba inşaat sürecini tamamen geride bıraktığı ve konutların hak sahiplerine teslim aşamasına geldiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin ise herhangi bir teknik veri, konum bilgisi, kontrol tutanağı veya resmi kayda dayanmadığı gibi kamuoyunda şüphe ve güvensizlik oluşturmayı hedefleyen manipülatif bir çarpıtma girişimi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Kasım'da anahtar teslimi yapılacak projeyi, iddia edilen fotoğraflarla ilişkilendirmek, devletimizin depremzedelerimize yönelik kararlılıkla sürdürdüğü konut seferberliğini gölgelemeyi amaçlayan açık bir dezenformasyondur. Kamuoyunun, özellikle deprem bölgesinde yürütülen bu hassas çalışmaları istismar eden doğrulanmamış ve manipülatif iddialara karşı duyarlı olması, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi özellikle önem arz etmektedir."

