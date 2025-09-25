Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz yayın kuruluşu The Guardian'a yazdı.

İmamoğlu'nun "İstanbul Belediye Başkanı seçildim ama bunu cezaevinden yazıyorum: Türk demokrasisi ciddi tehdit altında" başlıklı yazısında skandal ifadeler yer aldı.

Geçen yıl İstanbul'da ikinci kez seçim kazandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, muhalefetin üzerindeki baskının daha da ağırlaştığını savundu.

İmamoğlu yazısında yolsuzluklara cevap vermek yerine algı operasyonu ile Türkiye'yi karalamaya çalıştı.

İktidarın "muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalıştığını" öne süren İmamoğlu, Türkiye'nin otoriterleşme yolunda Mısır ve Suriye örneklerini andırdığını iddia etti.

İmamoğlu, sokakları provoke eden, polislere saldırı düzenlenen gösterileri ise "barışçıl" olarak nitelendirdi.

