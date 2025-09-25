İSTANBUL 25°C / 19°C
  İftiralarla dolu yazı! Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti
Güncel

İftiralarla dolu yazı! Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti. The Guardian'a yazan İmamoğlu, skandal ifadelerle Türkiye'de demokrasinin tehdit altında olduğunu iddia etti.

25 Eylül 2025 Perşembe 08:31
İftiralarla dolu yazı! Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti
ABONE OL

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz yayın kuruluşu The Guardian'a yazdı.

İmamoğlu'nun "İstanbul Belediye Başkanı seçildim ama bunu cezaevinden yazıyorum: Türk demokrasisi ciddi tehdit altında" başlıklı yazısında skandal ifadeler yer aldı.

Geçen yıl İstanbul'da ikinci kez seçim kazandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, muhalefetin üzerindeki baskının daha da ağırlaştığını savundu.

İmamoğlu yazısında yolsuzluklara cevap vermek yerine algı operasyonu ile Türkiye'yi karalamaya çalıştı.

İktidarın "muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalıştığını" öne süren İmamoğlu, Türkiye'nin otoriterleşme yolunda Mısır ve Suriye örneklerini andırdığını iddia etti.

İmamoğlu, sokakları provoke eden, polislere saldırı düzenlenen gösterileri ise "barışçıl" olarak nitelendirdi.

