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İGA deprem bölgesi için seferber oldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hem İstanbul Havalimanı terminalindeki yolculara hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedekiler için ramazanın ruhunu yansıtan kültürel ve sanatsal etkinlikler hazırladı.

AA28 Mart 2023 Salı 18:23 - Güncelleme:
İGA deprem bölgesi için seferber oldu
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İGA'dan yapılan açıklamaya göre, eski ramazan geleneklerini yansıtan etkinlikleri yolcularla buluşturmak amacıyla iç hatlar terminalinde ramazan köyü konsepti geliştirildi. Keraban Ağa Sofrası ve Müzesi'yle yolcuları karşılayan İGA, dış hatlar pasaport sonrasında da kurulan ramazan köyüyle yerli ve yabancı misafirlere ramazanı tanıtıyor.

Ramazan köyünde Bilge Ay'ın çocuklarla yarışmaları, Hacivat ve Karagöz atışmaları, Davulcu Ali Kuka ile maniler, Meddah Güler Hanım ile masallar ve Kavuklu ile Pişekar gösterileri gibi hem geleneksel hem de yenilikçi ramazan etkinlikleri yolculara sunuluyor.

Özel olarak ışıklandırılan İstanbul Havalimanı'ndaki dijital ekranlara, havalimanın giriş ve çıkış kapılarına da "Hayırlı ramazanlar ve İngilizce olarak Ramadan Kareem" yazısı ve süslemeler asıldı.

Havalimanındaki "İstanbul" yazısının önünde dönme dolap, atlı karınca, trambolin gibi aktivitelerin olduğu lunapark da çocuk yolcular için ramazan boyunca hizmet verecek.

İGA'nın ramazan tırı deprem bölgesinde

Havalimanındaki etkinlerin dışında İGA'nın ramazan tırı Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ı dolaşarak hediyeler ve etkinliklerle afetzedelere moral desteği veriyor.

Yine Sertap Erener'in sözlerini yazarak seslendirdiği ramazan için hazırlanan reklam filmi de İGA'nın sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

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