İGA: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor

AA 07.01.2020 13:04 - Güncelleme: 07.01.2020 13:04

İGA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz." denildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nın, yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi