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İGDAŞ'ta skandal ihale! CHP'nin belediye başkan adayından giderayak büyük vurgun

İBB'ye bağlı İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifa öncesi yaptığı iddia edilen ihalenin detayları şok etti. İhale çerçevesinde piyasa değeri 2 milyon olan araca 3 aylık yaklaşık 2,9 milyon lira kira ödendiği öne sürüldü.

IHA18 Mart 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
İGDAŞ'ta skandal ihale! CHP'nin belediye başkan adayından giderayak büyük vurgun
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İBB'ye bağlı İGDAŞ'la ilgili ortaya atılan iddialar büyük tepki topladı. İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifa öncesi yaptığı öne sürülen ihalenin detayları dikkat çekti. 15 Kasım 2023'te yapıldığı öğrenilen araç kiralama ihalesinde 300'ün üzerinde kiralık araca piyasa değerinden daha fazla paranın kira bedeli olarak ödendiği iddia edildi. Kiralamanın 1 Aralık 2023'te başladığı, Özmen'in piyasa değeri 2 milyon lira olan kamyonet için 3 aylık kira bedeli olarak KDV ile birlikte 2 milyon 880 bin lira ödediği belirtildi. Özmen, bir gün sonra 2 Aralık'ta adaylık için İGDAŞ'tan istifa ederken bu şekilde oluşturulan kazancın 31 Mart yerel seçimleri için kullanıldığı ileri sürüldü.

01.12.2023 - 29.02.2024 tarihlerini içeren 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri adlı şirketin piyasa değerlerinden daha fazla parayı bu şekilde elde ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, bu şekilde çok sayıda araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak araç kiralama işlemi için 147 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi.

Öte yandan, piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonete aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira fiyat biçildiği, İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri şirketine ödediği 3 aylık kira toplamının 3 milyon 219 bin lira olduğu öğrenildi. Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira olduğu öğrenildi. Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL'nin ise aracın piyasa değerini aştığı söyleniyor.

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