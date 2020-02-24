Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlayacağı, bu yüzden su altında kalacak Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolunun artık kullanılamayacağı duyuruldu.
Söz konusu yolun, 26 Şubat Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ulaşıma kapatılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Iğdır'dan Erzurum istikametine ulaşım Selim-Sarıkamış-Karakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak. Nisan ayı itibarıyla baraj sularının tam yükselmesi nedeniyle Karakurt yolu da tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacak."