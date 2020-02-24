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Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak

Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolunun, yapımında sona yaklaşılan barajın suları altında kalacağı için tamamen ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi14:12 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:12

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlayacağı, bu yüzden su altında kalacak Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolunun artık kullanılamayacağı duyuruldu.

Söz konusu yolun, 26 Şubat Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ulaşıma kapatılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Iğdır'dan Erzurum istikametine ulaşım Selim-Sarıkamış-Karakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak. Nisan ayı itibarıyla baraj sularının tam yükselmesi nedeniyle Karakurt yolu da tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacak."

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