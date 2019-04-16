15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7951
  • 6,5661
  • 237.616
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Iğdır merkezli FETÖ operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Iğdır merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Iğdır merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, farklı meslek gruplarında çalıştıkları öğrenilen 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İsrail, Suriye'de ilk kez kullandı'

'İsrail, Suriye'de ilk kez kullandı'

Dinozorlar böyle mi yok oldu?

Dinozorlar böyle mi yok oldu?

Yılın otomobili seçildi

Yılın otomobili seçildi

Sırrı çözülüyor... Anadolu'dan gidenler yapmış

Sırrı çözülüyor... Anadolu'dan gidenler yapmış

İpler gerildi... 'Askeri baskı kurmaya çalışıyorlar'

İpler gerildi... 'Askeri baskı kurmaya çalışıyorlar'

Seçim akşamından başlayarak süreci anlattı

Seçim akşamından başlayarak süreci anlattı

Filistin'e ihanet tebriği

Filistin'e ihanet tebriği

'ABD'nin yaptırım dili geri tepecek'

'ABD'nin yaptırım dili geri tepecek'
 

POPÜLER HABERLER

Saniyeler sonrası korkunç! Araçla Galatasaraylı taraftarın arasına daldı

Saniyeler sonrası korkunç! Araçla Galatasaraylı taraftarın arasına daldı

Bakan Albayrak'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması

İsviçre medyasından 'İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından 'İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

Adana'da 'Çiçek Abbas' filmi gerçek oldu

Adana'da 'Çiçek Abbas' filmi gerçek oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA