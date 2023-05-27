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Iğdır Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor. Vatandaşlar, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki Iğdır seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte 28 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Iğdır Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları
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Iğdır Seçim Sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 28 Mayıs'ta 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlar ikinci kez sandık başına gidecek. Peki, Iğdır seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak. İşte 28 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

28 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacak.

Iğdır seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları star.com.tr tarafından aktarılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yine 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçimin ikinci tura kalması nedeniyle seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

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