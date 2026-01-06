Iğdır yine zirvede: Türkiye'nin en kirli havası burada

Dünya Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre Iğdır, 1 Ocak itibarıyla yeniden Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili oldu.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne (AQI) göre ölçülen yüksek partikül madde (PM2.5) değerleri, Iğdır'da hava kalitesinin "tehlikeli" seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kış aylarında artan fosil yakıt kullanımı, meteorolojik şartlar ve kentteki hava sirkülasyonunun yetersizliğinin kirliliği artırdığına dikkat çekiyor. Yetkililer, çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça açık havada uzun süre kalmaması gerektiğini belirtirken, maske kullanımı ve hava kirliliğine karşı bireysel önlemlerin önemini vurguladı. Iğdır, önceki yıllarda da benzer dönemlerde hava kirliliği sıralamasında üst sıralarda yer almıştı.

Iğdır'da restoran işleten Sinan Savaş, hava kirliliğinin çok arttığını belirterek, "Biz burada adeta zehir soluyoruz. Sabahları kalkıp çocuklarımızı okula gönderirken maske taktırmak zorunda kalıyoruz. Restoranımıza gelen vatandaşlar bile yemeklerini yiyip hemen evlerine dönüyor, hava kirliliği nedeniyle pek dışarı çıkamıyorlar. Birçok insan bu aylarda sırf hava kirliliği yüzünden bu şehri terk ediyor. Iğdır, yeşilliğiyle ve görselliğiyle çok güzel bir şehir. Ancak bu hava kirliliği sorununa devlet büyüklerimiz el atsa şehir çok daha yaşanabilir hale gelir. Restoranımızda akşam temizlik yapıp çıkıyoruz, sabah geldiğimizde ise sanki hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor. Her yer toz içinde. Avizelerimizi size de göstereceğim, üzerleri resmen çamur gibi. Bu, bildiğimiz toz değil, sanki kimyasal bir madde yayılmış gibi" dedi.

Savaş, hava kirliliğinden dolayı restoran işletmenin zor olduğunu belirterek, "Toz her tarafa saçılmış, çamur gibi bir tabaka oluşturuyor. Sabah paspas atıyoruz, iki saat sonra tekrar paspas atmak zorunda kalıyoruz. Önce abartıldığını sandım ama kendim de fark ettim. Çalışanlara 'Buraları silelim' dediğimde, 'Ağabey daha az önce sildik' diyorlar. Gerçekten de bir, iki saat sonra her yer yeniden kirleniyor. Hava kirliliği nedeniyle camlarımızı bile açamıyoruz. Camı açtığımız anda her taraf tozla doluyor. Bu kirlilik içeriye, dışarıya, her yere işlemiş durumda. Sürekli temizlik yapmaktan başka bir şey yapamaz hale geldik. İşimizi gücümüzü bırakmış, adeta hayatımızı temizlikle geçiriyoruz" dedi.