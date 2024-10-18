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  • Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı
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Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı

Iğdır'da, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla saklandığı evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Iğdır'da aranan firari hükümlü, evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının merkeze bağlı Obaköy köyündeki evine operasyon düzenleyen jandarma ekibi, şüpheliyi evin içinde bulamayınca çatıda arama yaptı.

Firari, çatı katında yaptığı ve ısı yalıtım malzemeleriyle kamufle ettiği gizli bölmenin içinde yakalandı.

C.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • Iğdır
  • firari hükümlü
  • evin çatısı

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