İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'da arızalı trafoda elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Iğdır'da arızalı trafoda elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi'nde arızalı bir elektrik trafosunda çalışma yapan 35 yaşındaki K.D. isimli işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Iğdır'da arızalı trafoda elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Iğdır'da yaşanan iş kazası bir kez daha elektrik altyapı çalışmalarındaki riskleri gözler önüne serdi. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki bir trafoda arızayı gidermeye çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye ulaştırdı.

35 YAŞINDAKİ İŞÇİ TRAFODA AKIMA KAPILDI

Iğdır'da arızalı trafoda çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan 35 yaşındaki K.D., henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • elektrik akımına kapılma
  • Iğdır iş kazası
  • trafo arızası
  • Söğütlü Mahallesi
  • elektrik çarpması

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.