Iğdır'da arızalı trafoda elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Iğdır'da yaşanan iş kazası bir kez daha elektrik altyapı çalışmalarındaki riskleri gözler önüne serdi. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki bir trafoda arızayı gidermeye çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı sayesinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye ulaştırdı.

35 YAŞINDAKİ İŞÇİ TRAFODA AKIMA KAPILDI

Olay, Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan 35 yaşındaki K.D., henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.