Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan uzman çavuş, İzmir'de defnedildi

Taşburun mevkisinde 5. Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 55 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın (33) Türk bayrağına sarılı naaşı Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Camisi'ne getirildi.

Törende şehidin babası Tahsin, annesi Ceylan ve eşi Kader taziyeleri kabul ederken cenazeye çocukları Nur Hasret (12), Işın Su (10), Yunus Emre (9) ve Ceylan Su (5) da katıldı.

Taşar'ın annesi, eşi ve çocukları Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin oğlu Yunus Emre Taşar, "uyan baba, bizi bırakma" dedi, askerlerin taşıdığı babasının fotoğrafını öptü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Taşar'ın naaşı, top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Şehidin oğlu Yunus Emre ile yeğeni Alpdeniz Taşar da şehidi asker selamıyla uğurladı.

Taşar'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.