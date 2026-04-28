Iğdır'da göçmen kaçakçılarına geçit verilmedi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 1 yabancı uyruklu ve küçük yaştaki düzensiz göçmenin alıkonulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin batı illerine gitmesine aracılık ettikleri belirlenen E.A, R.A. ile A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, çok sayıda düzensiz göçmeni batı illerine gönderdikleri ve birçoğuna da barınma olanağı sağladıkları belirlendi.