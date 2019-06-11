Iğdır'da hudut karakoluna taciz ateşi
Iğdır'da hudut karakoluna taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle kaçtı.
- AA
Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.
Teröristler, askerlerin anında karşılık vermesiyle bölgeden kaçtı.
Mehmetçik'in yoğun ateşiyle kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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