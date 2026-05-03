  • Iğdır'da ilginç olay... Arı saldırısına uğrayan yüzlerce koyun telef oldu
Iğdır'da ilginç olay... Arı saldırısına uğrayan yüzlerce koyun telef oldu

Iğdır'da arıların saldırdığı sürünün birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçükbaş hayvan telef oldu.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 21:33
Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya gitmek için yola çıkan Çetin Naral'a ait 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçince arıların saldırısına uğradı.

Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, buradaki sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezdi.

Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.

Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Olayın gerçekleştiği bölgede, yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile jandarma ekiplerince detaylı tespit yapılacak.

Olayın yaşandığı sırada bölgede bulunan İsmail Naral, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu." ifadelerini kullandı.

