Iğdır'da iş merkezinde şüpheli ölüm: Bir kadın ölü bulundu

Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Saat 22.30 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş merkezinin birinci katındaki iş yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay sırasında iş yerinde İ.K. isimli bir erkek şahsın da bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan İ.K.'yı gözaltına alırken, iş yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde hayatını kaybeden kadının C.I. olduğu belirlendi. C.I.'nın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, ateşlenen silahtan çıkan kurşunun iş yerinin camından çıkarak balkon camını da kırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kasten öldürme mi olduğu yönünde çok yönlü soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.