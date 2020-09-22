İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6469
  • EURO
    8,9863
  • ALTIN
    468.627
  • BIST100
    1087.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'da kamu kurum ve kuruluşlarında 'HES' kodu uygulaması başlatıldı
Güncel

Iğdır'da kamu kurum ve kuruluşlarında 'HES' kodu uygulaması başlatıldı

Iğdır'da bugünden itibaren bir kamu kurum ve kuruluşunda işi olanlar 'HES' kodu olmadan içeriye giremeyecek. 'HES' kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabilecekler.

IHA22 Eylül 2020 Salı 09:07 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 09:07
ABONE OL

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, Iğdır’da koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmesi sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerine girmek için ’HES’ kodu zorunluluğu getirildi. Karar gereği, polis ekipleri vatandaşlara ’HES’ kodunun olup olmadığını soracak.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan ve "HES kodu" uygulamasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Eylül 2020’den itibaren ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte ’HES’ kodu istenilecektir. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri sağlanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"HES" KODU NASIL ALINACAK

’HES’ kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabileceklerdir. ’HES’ kodu almak isteyenler, ’HES’ yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023’e SMS gönderebilir ve ’HES’ kodunu alabilirler.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.