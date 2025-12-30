İSTANBUL 13°C / 3°C
  Iğdır'da kuyumcu soygunu... Çaldıklarıyla lüks araç aldılar
Iğdır'da kuyumcu soygunu... Çaldıklarıyla lüks araç aldılar

Iğdır'da kuyumcuyu soyarak aldıkları altın ve paralarla lüks cip satın alan 3 şüpheli yakalandı.

Iğdır'da kuyumcu soygunu... Çaldıklarıyla lüks araç aldılar
Cumhuriyet Mahallesi'nde Habip Temirak'a ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı.

Temirak'ın sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.

Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.

