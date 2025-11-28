İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Iğdır'da nefes kesen sahte pasaport operasyonu... İHA'lar kuş uçurtmadı

Iğdır'da düzensiz göçmenlere sahte pasaport düzenlediği öne sürülen şüpheli ile 9 düzensiz göçmen yakalandı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 16:42
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ekipler, kırsal alanda insansız hava aracıyla düzensiz göçmenleri tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile sahte pasaport düzenlediği ileri sürülen İ.A. yakalandı. İ.A'nın üstünde yapılan aramada, 10 sahte yabancı pasaport ele geçirildi.

Şüphelinin, düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı belirlendi.

Polislerce gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte pasaportla Kars'a gönderilmeye çalışılan düzensiz göçmenler de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

