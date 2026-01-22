Iğdır'da provokasyona geçit verilmedi: Şüpheliler adliyede

Valilikten yapılan açıklamada, dün DEM Parti Iğdır İl Başkanlığı ile İnsan Hakları Anıtı arasındaki güzergahta yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine güvenlik güçlerince tedbir alındığı belirtildi.

Kalabalık gruba yapacakları yürüyüşün 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" oluşturacağının anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gruba bu sebeple yürüyüşe müsaade edilemeyeceği, parti önünde basın açıklaması yapabilecekleri konusu iletilmiş olup, müzakere devam ederken ve megafonla dağılmaları yönünde anons edildiği esnada bahse konu grup yürüyüşe geçmiştir. Grubun önü personelimizle kesilerek yürüyüş engellemeye çalışıldığı sırada görevli personele fiili müdahalede bulunarak polis hattına yüklenmeleri, grubun diğer kalanlarının oturma eylemine başlamaları üzerine gruba müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında 1 polis memuru yaralanmış. Müdahale sonucunda 48 şahıs hakkında işlem yapılmış, 30 şahıs ifadeleri alındıktan sonra şubeden serbest bırakılmıştır, 18 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiştir."