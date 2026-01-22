İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2725
  • EURO
    50,8536
  • ALTIN
    6751.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'da provokasyona geçit verilmedi: Şüpheliler adliyede
Güncel

Iğdır'da provokasyona geçit verilmedi: Şüpheliler adliyede

Iğdır Valiliği, kentte dün izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları için yakalanan 48 kişiden 30'unun serbest bırakıldığını, 18'inin adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Iğdır'da provokasyona geçit verilmedi: Şüpheliler adliyede
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, dün DEM Parti Iğdır İl Başkanlığı ile İnsan Hakları Anıtı arasındaki güzergahta yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine güvenlik güçlerince tedbir alındığı belirtildi.

Kalabalık gruba yapacakları yürüyüşün 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" oluşturacağının anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gruba bu sebeple yürüyüşe müsaade edilemeyeceği, parti önünde basın açıklaması yapabilecekleri konusu iletilmiş olup, müzakere devam ederken ve megafonla dağılmaları yönünde anons edildiği esnada bahse konu grup yürüyüşe geçmiştir. Grubun önü personelimizle kesilerek yürüyüş engellemeye çalışıldığı sırada görevli personele fiili müdahalede bulunarak polis hattına yüklenmeleri, grubun diğer kalanlarının oturma eylemine başlamaları üzerine gruba müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında 1 polis memuru yaralanmış. Müdahale sonucunda 48 şahıs hakkında işlem yapılmış, 30 şahıs ifadeleri alındıktan sonra şubeden serbest bırakılmıştır, 18 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiştir."

  • ığdır
  • izinsiz gösteri
  • provokasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.