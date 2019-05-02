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Iğdır'da vahşet: Tartıştığı kocası öldürdü

Iğdır'da, evinde tartıştığı eşi tarafından tabanca ile vurulduğu öne sürülen kadın öldü.

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Topçular Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda oturan 2 çocuk annesi Ayşe Zeynep P. (48) ile eşi Bülent P. (52) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Bülent P'nin tabancayla ateş açarak vurduğu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cesedi, komşularının ihbarıyla eve gelen cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan Bülent P'yi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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