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Iğdır'da yakalanan kaçak avcılara 18 bin 288 lira ceza

Iğdır'da tuzak kullanarak kaçak keklik avı yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 18 bin 288 lira ceza kesildi.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi09:35 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:35

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, kentin kırsal kesiminde durumundan şüphelenilen 3 kişiyle karşılaştı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu bölgede yaptıkları aramalarda canlı mühre olarak kullanılan 12 adet keklik ve keklik yakalamakta kullanılan misinalı tuzaklar buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla mühre keklik ve tuzaklara el konuldu.

Olaya ilişkin yakalanan 3 kişiye 8 bin 928 lira idari, 9 bin 360 lira da tazminat olmak üzere toplam 18 bin 288 lira para cezası verildi.

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