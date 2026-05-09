İHA destekli kaçakçılık operasyonu: Adreslerden cephanelik çıktı

DRON DESTEKLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun "Rüşvet" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 40 ekip ve 130 personelin katılımıyla, 13 ikamet ve 3 iş yerine dron destekli eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

ADRESLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda; 1 uzun namlulu silah, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek,1 kılıç, 1 kama, 1 çelik yelek, 12 şarjör, 173 fişek, 273 litre motorin, 120 paket kaçak sigara ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

AKTİF POLİS MEMURU DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aktif görevde bulunan bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden kişi ve organizasyonlara yönelik operasyonların artarak devam edeceği kaydedildi.