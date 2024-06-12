İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3623
  • EURO
    34,8168
  • ALTIN
    2407.08
  • BIST100
    10051.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bin 300 küçükbaş hayvan satışı yapılacak
Güncel

İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bin 300 küçükbaş hayvan satışı yapılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, toplam 2 bin 300 baş Bafra ırkı küçükbaş hayvanın ihaleyle satışını gerçekleştirecek.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bin 300 küçükbaş hayvan satışı yapılacak
ABONE OL

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, reforme erkek kuzu cinsi, Bafra ırkı 2 bin 300 küçükbaş hayvan açık artırma usulüyle canlı kilogram üzerinden satılacak.

İhale, 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün toplantı salonunda 4 parti halinde düzenlenecek.

Geçici teminat tutarı, birinci partideki tahmini canlı ağırlığı 45 kilogram olan 575 küçükbaş için 452 bin 812,50 lira, ikinci partideki canlı ağırlığı tahmini 45 kilogram olan 575 küçükbaş için yine 452 bin 812,50 lira, üçüncü partideki tahmini 40 kilogramlık küçükbaş için 402 bin 500 lira, dördüncü partideki tahmini 35 kilogramlık küçükbaşlar için de 342 bin 125 lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde veya Gökhöyük Tarım İşletmesinde görülebilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.