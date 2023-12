Mansur Yavaş'ın bundan tam 5 yıl önce Mamak'taki kentsel dönüşümleri bitirme sözü verdiğini kaydeden Özcan "En son 18 Kasım 2021'de 'Mamak Kentsel Dönüşümü 2 yıl içinde tamamlayacağız' dediğini hatırlattı.

"Ertelenen vaatler, tutulmayan sözler, yalanlar ve algı operasyonları ile insanlarımızı aldattınız" diyerek Yavaş'a seslenen Hakan Han Özcan, Başkan Yavaş'ı etiketleyerek, "Üzgünüm Sayın Mansur Yavaş maskeli balo buraya kadar..." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından, 2021'de Mamak'ta kentsel dönüşümü bitirme sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak Kentsel Dönüşüm projelerinde bir türlü bir adım atamamasını eleştirdi ve projelerdeki usulsüzlükleri sıraladı.

YETİM HAKKINI SAVUNACAKTI HER İHALESİNDE USULSÜZLÜK YAPTI

5 yıl önce Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Kendisinden önceki yönetimlerin yaptıklarını bile koruyamayan Yavaş, Ankaralıların aklı ile alay edercesine, her istediğini almasına rağmen "Engelleniyoruz", "Borçlanma yetkisi verilmiyor" vs. şeklinde çeşitli bahaneler üretti. Bahaneler ardında sığınarak 5 yıldır Ankaralılara hayatı zindan eden Yavaş, sözde şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceğini ve Ankaralılara hesap veren bir belediye başkanı olacağını, yetim hakkını savunacağını söylese de gerçekleştirdiği ihalelerin hemen hemen hepsinde usulsüzlükler gerçekleştirdi. Yaptığı usulsüzlükler her seferinde gün yüzüne çıkarken Yavaş, bu konulara ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. Son olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı PORTAŞ üzerinden yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş'a tepki gösterdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yaptığı yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiğini kaydeden Özcan, Yavaş'a "Meclis yetkisini gasp ettiniz. İhale ile yapılması gereken işleri, denetimden kaçırarak PORTAŞ A.Ş'ye devrettiniz. Mahkeme kararı ile protokol iptal edildi" diye seslendi.

Mamak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatlar için yapı ruhsatlarını düzenlerken evrakta sahtecilik yapıldığını kaydeden Özcan, Yavaş'a, "sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlediniz. Yine yakalandınız. sakın ola örtbas etmeyi denemeyin" çağrısı yaptı.