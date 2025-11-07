Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe döneminde 10 ay arayla iki temizlik ihalesi yapıldı. Personel sayısı değişmezken, 4 bin koli alınan havlu kâğıdı 8 bine, çamaşır suyu ise 2 binden 7 bin 500'e çıktı. Yetkili görevden alındı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe döneminde temizlik ihalesindeki yapılan büyük vurgun ortaya çıktı. Belediyenin Yerel Hizmetler Müdürlüğü 31 Temmuz 2024'te 'Temizlik malzemesi alımı' ihalesini 5 milyon 135 bin 179 TL bedelle ilan etti. Ekinim Organizasyon LTD. Şirketi ihaleyi 3 milyon 923 bin TL ile kazandı.

10 AYDA DEĞİŞTİ

Belediye binası ve ek hizmet binalarının günlük temizlik ihtiyacı için yapılan ihalenin şartnamesinde 3 bin rulo çöp poşeti, 2 bin adet çamaşır suyu, 500 adet bulaşık eldiveni, 1000 adet bulaşık süngeri, 500 adet bulaşık teli, 3 bin adet cam bezi, 4 bin koli rulo havlu, 2 bin koli tuvalet kağıdı, 3 bin adet koku giderici ve bin adet eldiven sıralandı.

MALZEMELER 6 KAT ARTI

27 milyon 707 bin olarak belirlendi. İki şirketin katıldığı ihaleyi 23 milyon 911 bin TL'lik teklifiyle Yeni Mavi İnşaat kazandı. Personel sayısı artmayan belediyenin hijyen ihtiyaçları için yaklaşık 6 kat artışın sebebi ise şartnamedeki malzeme listesinde ortaya çıktı. Önceki ihaleye göre tüm kalemlerin sayısında artış oldu. Buna göre 8 bin rulo çöp poşeti, 7 bin 500 adet çamaşır suyu, 6 bin koli tuvalet kağıdı, 2 bin adet bulaşık eldiveni ve bulaşık süngeri, bin adet bulaşık teli, 5 bin adet cam bezi, 8 bin koli kağıt havlu, 5 bin çift iş eldiveni talep edildi.

ÖDÜL GİBİ ATAMA!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Usulsüz ihaleler ve gelen şikayetler üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, ihaleyi yapan Destek Hizmetler Müdürü Aziz Yarlıgaç'ı görevden aldı. Yarlıgaç, bunun üzerine CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından Yerel Hizmetler Müdürü olarak atandı.