İstanbul Beykoz Belediye'sine yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında Başkan Alaattin Köseler'in de bulunduğu 18 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla takip başlatan Mali Şube Tefecilik ve İhale Masası ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL'lik yolsuzluk tespit etti. Mali polis, belediye ile bazı şirketler arasında kurulan ağla birçok mal ve hizmet alımının henüz ihalesi yapılmadan temin edildiğini, sonradan paravan şirketler üzerinden verilen teklifle adrese teslim ihale yapıldığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz Belediyesi'nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında 'Beykoz Kahvecisi' adlı bir Whatsapp grubu kurulduğu belirlendi.

ADRESE TESLİM İHALE

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bu grupta yapılan yazışmalara göre hangi ihaleyi hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi iptal ettiği saptandı. Köseler'in savcılık ifadesinde "İhaleye katılan firmalar ile hiçbir şekilde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" dediği öğrenildi.

FATURA YOLSUZLUĞU KONUŞMALARDA

T.Ç.: Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.

H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.

T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.

H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.

T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.

H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz

T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.

"TEKLİFLERİ FARKLI IP'DEN VERİN"

'Beykoz Kahvecisi' adlı bir Whatsapp grubunu 'Belediye Furkan' diye kayıtlı kişinin yaptığı belirlendi. Soruşturmaya giren bazı yazışmalar şu şekilde:

X şahıs: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.

Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.

X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.

T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.

H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.

T.Ç: Merhaba nedir rakam.

H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için

T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.

H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.

X: Retro alacak ihaleyi

Belediye Furkan Bey: Evet bunu biri diğerini biri

X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?

Belediye Furkan Bey: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.

X: Ok

Belediye Furkan Bey: Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.

CHP'li Köseler tutuklandı

Savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltında