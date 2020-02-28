İhaleye fesat karıştırma operasyonu: 32 gözaltı

AA 28 Şubat 2020 Cuma11:07 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:07

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan mezat salonlarında düzenlenen icra ihalelerine fesat karıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 32 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde, 1 tabanca ve 19 fişek, 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 90 fişek ele geçirildi.

İcra ihalelerine kalabalık bir grup olarak giden şüphelilerin, ihaleye katılacaklar üzerinde baskı yaptıkları, ihaleye katılacak kişileri katılmamaları için tehdit ettikleri, birlikte hareket ettikleri kişilere para verip ihaleye teminat yatırmalarını sağladıkları ve cüzi artırımlarla ihaleyi ucuza aldıkları belirlendi.



Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.