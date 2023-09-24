Geçtiğimiz dönemlerde 'İnadına hendek inadına terör diyen' akademisyenlere destek veren PKK sevici Neja Demirci skandal bir yapıma imza attı. FETÖ'cüleri PKK'lıları aklamak için "Kanun Hükmü" adlı bir belgesel hazırladı. Skandal belgeselin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali yer alması büyük tepkilere neden oldu.

'KANUN HÜKMÜ' FESTİVALDEN ÇIKARILDI

Nejla Demirci'nin FETÖ'cüleri PKK'lıları aklamak için yaptığı 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli, tepkiler sonrası 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı.

Öte yandan Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Mehmet Günsur, Onur Saylak'ın da aralarında bulunduğu jüri üyeleri, FETÖ'cüleri PKK'lıları aklamak için yapılan belgeselin tekrar gösterime girene kadar festivalden çekildiklerini duyurdu.

CHP'Lİ TAŞKIN'DAN TEPKİ

Belgeselin çıkarılmasına tepki gösteren bir diğer isim ise CHP'nin İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın oldu.

FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olan CHP'li Taşkın sosyal medya hesabında, "Kanun Hükmü Belgeseli, çok büyük adaletsizliklere uğrayan ve yok sayılan bir kesime ışık tutuyordu. Belgesel neden Festival programından çıkarıldı, bilmek istiyoruz" diye yazdı.